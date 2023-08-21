Греція приєднається до коаліції країн із навчання українських пілотів на F-16 – Зеленський

Греція приєднається до коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів на літаках F-16, повідомив у понеділок ввечері після зустрічі з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні ми маємо важливий результат для авіаційної коаліції. Греція візьме участь в тренуванні наших пілотів на F-16. Дякую за цю пропозицію», – сказав Зеленський.

Він також сказав, що українська і грецька сторони зараз «обговорюють деталі» оборонної підтримки України.

«Ми потребуємо посилення повітряного щита, і це дійсно дуже важливо для Чорноморського регіону, зокрема для нашого міста Одеса. І це може бути історичний внесок Греції в загальноєвропейську безпеку, якщо ви допоможете нам із захистом Чорноморської акваторії і з системами ППО», – додав президент у контексті необхідності гарантування безпеки судноплавства і транспортування зерна.

Зеленський перебуває у Греції, де візьме участь у саміті із лідерами балканських країн.

У серпні США надали дозвіл на навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Провідну роль навчанні грають Данія та Нідерланди.

Напередодні після візитів у Нідерланди та Данію президент Володимир Зеленський заявив, що ці країни нададуть Україні щонайменше 60 сучасних західних винищувачів F-16: 42 – Нідерланди, 19 – Данія.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що Нідерланди й Данія передадуть F-16 Києву, коли будуть виконані умови для поставки. Коли саме Україна отримає винищувачі та коли закінчиться навчання льотчиків, Рютте не уточнив. Він також зазначив, що Нідерланди мають 42 винищувачі F-16, але поки що остаточно не вирішено, чи всі їх передадуть Україні.

Водночас прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що перша група сучасних винищувачів F-16 з’явиться в Україні «ближче до Нового року».