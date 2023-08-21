Зеленський прибув до Греції на саміт із лідерами балканських країн

Президент України Володимир Зеленский повідомив про прибуття до Греції в рамках свого поточного міжнародного турне.

«Продовжуємо візитом у Грецію. Вже прибули», – повідомив він у своєму Телеграмі.

За словами голови держави, він планує зустрітися з президенткою Греції Катеріною Сакелларопулу, прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і грецькою делегацією.

«Порядок денний – усе те, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі. Саміт Україна – Балкани: спільна зустріч із балканськими лідерами, координація європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонна співпраця, безпека», – заявив Зеленський.

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Також він планує двосторонні переговори та зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Раніше стало відомо, що лідери кількох балканських країн зібралися в грецькій столиці 21 серпня разом із високопосадовцями Європейського Союзу, щоб обговорити європейське майбутнє регіону.

Раніше в понеділок Зеленський перебував у Данії, де, серед іншого, виступив з промовою перед данськими парламентарями та зустрівся з королевою Данії.