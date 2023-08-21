Зеленський та перша леді зустрілися з королевою Данії

У Копенгагені відбулась аудієнція президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської у королеви Данії Маргрете II, а також у членів королівської родини – кронпринца Фредеріка та кронпринцеси Мері.



«Заяви й дії королівської родини Данії на підтримку України й українського народу дуже багато важать для нас», – сказав Зеленський, якого цитує пресслужба Офісу президента.

Він подякував данському народу, уряду й парламенту за потужну гуманітарну, фінансову та військову допомогу Україні. Зокрема, він відзначив діяльність у межах Фонду підтримки України, спрямовану на відновлення українських шкіл, лікарень, бомбосховищ, водо-, тепло- й енергопостачання тощо.

Президент України сьогодні виступив перед данськими парламентарями, подякувавши під час промови, серед іншого, за «гарпуни» і F-16.

Володимир Зеленський сьогодні продовжує свій візит до Данії. За даними ЗМІ, 21 серпня він також відвідає саміт щодо Балкан у грецьких Афінах.