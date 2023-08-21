«Дякую за «гарпуни», росіяни їх бояться» – Зеленський у парламенті Данії

Президент України Володимир Зеленський подякував Данії за надану військову та гуманітарну допомогу.

«Я дякую вам, справді дякую, від імені всіх українців, усіх нас, Даніє, за солідарність! Дякую за всю надану Україні допомогу! Дякую за «гарпуни»! Росіяни їх бояться. Дякую за «цезарі», «леопарди» та «бредлі», дрони – так, вони бояться дронів – та артилерію, за машини для розмінування. Усе це служить свободі! Вже служить! Служить захисту життя людей. Україна проходить шляхом від «джавелінів» і «стінгерів» до «петріотів» і F-16. Дякую тобі, Даніє, за F-16», – сказав Зеленський, виступаючи в данському парламенті.

Він також подякував Данії за прихисток українських біженців.



Володимир Зеленський сьогодні продовжує свій візит до Данії. За даними ЗМІ, 21 серпня він також відвідає саміт щодо Балкан у грецьких Афінах.

За останні два дні президент України Володимир Зеленський відвідав три європейські країни – Швецію, Нідерланди та Данію. Під час цих візитів було оголошено низку важливих для України заяв, зокрема, про надання щонайменше 60 сучасних західних винищувачів F-16. Про потребу в сучасних винищувачах Україна повідомляла західних партнерів практично від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як уточнила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, перша група сучасних винищувачів F-16 з’являться в Україні до кінця року.

У травні повідомлялося, що Данія надіслала Україні протикорабельні ракетні комплекси Harpoon.