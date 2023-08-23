Буданов розповів, скільки літаків Ту-22М3 залишилося в Росії

Останні операції проти російських стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 дозволили суттєво скоротити можливість ударів по території України ракетами Х-22, розповів в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

За словами очільника розвідки, всього у повітряних операціях проти України беруть участь 436 російських літаків.

«Це багато. Але якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це одиниці будуть. Ту-22 у них справних лишалося близько 31, тепер 29 – і мінус два ще тих, які на ремонті перебуватимуть, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають», – сказав Буданов.

За його словами, під час операцій на російських військових аеродромах Сольці (Нижегородська область) і Шайковка (Калузька область) повністю знищені два літаки, ще два пошкоджені.

«Ті два, що уражені, будуть із часом відремонтовані, це теж треба розуміти», – наголосив очільник ГУР.

За його словами, «нам добре відомі люди, які це виконали… це люди, які з території Російської Федерації виконали певні завдання».

19 серпня в Міноборони РФ заявили про атаку безпілотника на військовий аеродром «Сольці» у Новгородській області, вказавши, що «безпілотник коптерного типу намагався атакувати військовий аеродром». Дрон нібито «збили зі стрілецької зброї».

У Міноборони РФ заявляли, що внаслідок атаки спалахнула пожежа на стоянці літаків, яку начебто оперативно ліквідували, «пошкодження отримав один літак».

Раніше, у грудні 2022 року, Україна атакувала російські авіабази стратегічної авіації в місті Енгельсі та Рязанській області. Останнім часом дрони також атакують російські території, зокрема Москву.

Українські сили протиповітряної оборони за весь час війни ще не збили жодної ракети Х-22, які несуть саме російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. «Ракета Х-22, хоч вважається крилатою, вона надзвукова, летить близько 4 тисяч кілометрів за годину і заходить на ціль переважно по балістичній траєкторії. Тому такі ракети поки недоступні для збиття звичайними засобами протиповітряної оборони», – розповів цього місяця ва ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.