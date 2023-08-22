Розвідка Британії прокоментувала удар дрона по військовому аеродрому в Новгородській області РФ

Розвідка Великої Британії заявляє, що удар безпілотника по російській авіабазі в Новгородській області є принаймні третьою успішною атакою на аеродроми дальньої авіації Росії, «що знову викликає сумніви щодо здатності РФ захистити стратегічні об’єкти в глибині країни».

«19 серпня 2023 року середній бомбардувальник Ту-22М3 (BACKFIRE – за класифікацією НАТО – ред.) російської дальньої авіації був, ймовірно, знищений на авіабазі «Сольці» у Новгородській області Росії, що за 650 кілометрів від кордону з Україною. Міністерство оборони Росії повідомило, що напад був здійснений безпілотним літальним апаратом типу коптера. Якщо це правда, це додає ваги даним про те, що деякі атаки БПЛА проти російських військових цілей здійснюються з території Росії. БПЛА-коптери навряд чи мають дальність, щоб досягти «Сольців» з-за меж Росії», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважують, що Росія часто використовувала бомбардувальники BACKFIRE для запуску «сумнозвісно неточних» важких протикорабельних ракет Х-22 (AS-4 KITCHEN – за класифікацією НАТО) по Україні, а на початку війни вони також проводили інтенсивне бомбардування Маріуполя некерованими бомбами.

19 серпня в Міноборони РФ заявили про атаку безпілотника на військовий аеродром «Сольці» у Новгородській області, вказавши, що «безпілотник коптерного типу намагався атакувати військовий аеродром». Дрон нібито «збили зі стрілецької зброї».

У Міноборони РФ заявляли, що внаслідок атаки спалахнула пожежа на стоянці літаків, яку начебто оперативно ліквідували, «пошкодження отримав один літак».

Раніше, у грудні 2022 року, Україна атакувала російські авіабази стратегічної авіації в місті Енгельсі та Рязанській області. Останнім часом дрони також атакують російські території, зокрема Москву.