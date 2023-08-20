Влада Ростовської області каже про «атаку дронів» на військову частину

У ніч проти неділі, 20 серпня, два дрони-камікадзе нібито впали на території військової частини в Ростовській області Росії, зазначив місцевий губернатор Василь Голубєв.

«Два дрони впали на території військової частини в Каменську, ще один – за кілометр на північ від Новошахтинська. Жертв і руйнувань внаслідок падіння дронів немає», – каже він.

За словами Голубєва, по БПЛА «успішно відпрацювали» системи радіоелектронної боротьби (РЕБ). Він стверджує, що «ППО не застосовувалася через малий розмір цілі».

Раніше, у грудні 2022 року, Україна атакувала російські авіабази стратегічної авіації в місті Енгельсі та Рязанській області. Останнім часом дрони також атакують російські території, зокрема Москву.

Починаючи з серпня 2022 року, в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості, що з’єднує окупований Крим із Росією, стався вибух. Ще один вибух пролунав на Керченському мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий.