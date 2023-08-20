Росія: в Підмосков’ї на складі спалахнула масштабна пожежа

У Росії в Підмосков’ї в неділю, 20 серпня, спалахнула масштабна пожежа, пишуть місцеві ЗМІ.

Пожежа спалахнула на складі магазину Ozon у місті Подольськ неподалік від Москви. Вогонь охопив 375 квадратних метрів території.

«Загоряння виникло в середині складу, туди не можуть дістатися пожежники. Рятувальники присвоїли пожежі третій ранг, на місці інциденту працює вертоліт. Всіх співробітників складу евакуювали», – пишуть ЗМІ.

19 серпня в Києві сталась пожежа в складському приміщенні на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.