Буданов назвав «головну помилку» Путіна

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що головною помилкою президента Росії Володимира Путіна є те, що його «відірвало від реальності».

«Я так само казав, що він помилився дуже багато разів. Його взагалі відірвало від реальності. Це і є його головна помилка. Не в прорахунках, а в тому, що відірвало від реальності. Ось в чому помилка його», – сказав Буданов.

За його словами, зараз йдеться про «стратегічний програш» Російської Федерації.

«Подивіться на Росію зараз. Дипломатичний вигнанець… Подивіться на рівень фінансовий, економіку і так далі. Та навіщо далеко ходити. Просто на курс долара той самий гляньте. Так що, перемагає? Ну, точно ні. Давайте так скажемо. Так, Росія ще не програє, на полі бою не програє. Але це є стратегічний програш станом на зараз. І чим довше вони будуть це тримати, тим важче будуть виходити з цієї ситуації. Просто довше і важче», – сказав очільник ГУР.

Раніше сьогодні розвідка Великої Британії заявила, що метою недавньої поїздки російського президента Володимира Путіна до штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону є демонстрація влади і стабільності роботи вищого військового командування.

«Група Вагнера» ненадовго захопила штаб у червні 2023 року. Швидше за все, Путін хоче продемонструвати свою владу та показати, що вище військове командування працює як завжди», – повідомили у розвідці.

19 серпня Володимир Путін здійснив рідкісний візит до штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону, приблизно за 160 км від лінії фронту. У британській розвідці зауважують, що там розташований штаб, який веде війну проти України.