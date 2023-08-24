У розвідці Британії назвали ймовірну мету недавньої поїздки Путіна до штабу у Ростові

Метою недавньої поїздки російського президента Володимира Путіна до штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону є демонстрація влади і стабільності роботи вищого військового командування, вважають у Міністерстві оборони Британії.



«Група Вагнера» ненадовго захопила штаб у червні 2023 року. Швидше за все, Путін хоче продемонструвати свою владу та показати, що вище військове командування працює як завжди», – повідомляє відомства з посиланням на дані своєї розвідки.



19 серпня Володимир Путін здійснив рідкісний візит до штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону, приблизно за 160 км від лінії фронту. У британській розвідці зауважують, що там розташований штаб, який веде війну проти України.



Путін провів нараду з вищим офіцерським складом, зокрема з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим, який продовжує командувати війною проти України.