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У розвідці Британії назвали ймовірну мету недавньої поїздки Путіна до штабу у Ростові

Президент Росії Володимир Путін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу (архівне фото)

Метою недавньої поїздки російського президента Володимира Путіна до штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону є демонстрація влади і стабільності роботи вищого військового командування, вважають у Міністерстві оборони Британії.

«Група Вагнера» ненадовго захопила штаб у червні 2023 року. Швидше за все, Путін хоче продемонструвати свою владу та показати, що вище військове командування працює як завжди», – повідомляє відомства з посиланням на дані своєї розвідки.

19 серпня Володимир Путін здійснив рідкісний візит до штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону, приблизно за 160 км від лінії фронту. У британській розвідці зауважують, що там розташований штаб, який веде війну проти України.

Путін провів нараду з вищим офіцерським складом, зокрема з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим, який продовжує командувати війною проти України.

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