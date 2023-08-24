У ГУР заявили про знищення під час спецоперації в Криму 30 росіян та пошкодження 4 катерів

Під час здійсненої у співпраці з ВМСУ ранкової спецоперації в окупованому Криму 24 серпня співробітники Головного управління розвідки пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили щонайменше 30 росіян. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на речника ГУР Міноборони Андрія Юсова.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив відсутність втрат з українського боку під час спецоперації розвідки у Криму, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Водночас, за його словами, говорити про деокупацію півострова поки що зарано.

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Раніше про те, що близько 5-ї години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут в окупованому Криму відбувся бій за участю плавзасобів та авіації, проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили джерела в українській розвідці.

Пізніше у коментарі Суспільному речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що в рамках спецоперації відбулася висадка особового складу на території півострова.

Російська сторона поки своїх коментарів не наводила.