У Криму стався бій із залученням авіації

Близько 5-ої години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут в окупованому Криму відбувся бій за участю плавзасобів та авіації, повідомили проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії джерела в українській розвідці.

Пізніше у коментарі Суспільному речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що в рамках спецоперації відбулася висадка особового складу на території півострова.

«Головне управління розвідки у взаємодії з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється», – сказав Юсов.

Російська сторона поки своїх коментарів не наводила.

Кримські пабліки повідомляють, що звуки вибухів чули місцеві жителі.

У Маяку розташована база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ.

Також на Тарханкутському півострові розташований радіолокаційний вузол – РЛК «Небо-М» і РЛС «Каста-2Е2». По периметру підготовлено позиції для ППО.

Інформація про ці об’єкти є на інтерактивній мапі Крим.Реалії.