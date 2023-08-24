ISW: удар по С-400 в Криму вказує на тактичні невдачі РФ, але це не свідчить про системні проблеми в російській ППО

Удар по російській зенітно-ракетній системі С-400 «Тріумф» в окупованому Криму вказує на тактичні невдачі РФ, але не може свідчити про системні проблеми в російській ППО, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Український удар по російській системі протиповітряної оборони глибоко в російському тилу вказує на низку російських тактичних невдач, зокрема те, що російські сили, здавалося, не були готові перехопити ракети за допомогою системи протиповітряної оборони або застосувати засоби радіоелектронної боротьби, щоб перешкодити українським силам діяти у цьому районі. Ці тактичні прорахунки, хоч і несподівані та серйозні, однак не можуть свідчити про ширші системні проблеми в російській ППО», – йдеться у звіті.

Пов’язаний з Кремлем російський воєнний блогер припустив, що українські війська, ймовірно, використовували ракети «Гарпун», «Нептун» або Brimstone для удару по системі протиповітряної оборони. Як звернули увагу в ISW, російські блогери висловили занепокоєння тим, що українські сили змогли керувати безпілотником і записати кадри удару приблизно за 120 км від лінії фронту.

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23 серпня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що в окупованому Криму було знищено російський ЗРК. За даними ГУР, близько 10:00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф», а також встановлені на ній ракети та особовий склад. Російська сторона це не коментувала.

Починаючи з серпня 2022 року, в Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ.