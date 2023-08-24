Буданов про морські дрони: 60-70% їх знищують, але це ефективна зброя

Морські дрони-камікадзе, які Україна застосовує для ураження об’єктів біля окупованого Криму, є ефективною зброєю, попри те, що 60% чи 70% їх знищують російські сили, заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Він відмовився назвати кількість дронів, які використовуються, чи завдань, які вони виконують.

«Зі зрозумілих причин, скільки цих дронів, сказати не можна. Але, як ви бачити, наші нарізки, ті, що роблять ЗСУ, те, що СБУ оприлюднює, просто порахуйте, скільки це плюс-мінус має бути. Давайте так скажемо: це багато. Це насправді багато. Наскільки це все ефективно працює? Оскільки є реальні нанесені втрати і ціна такого дрону, і ціна бойового корабля – неспівставні, то можна сказати, що це – досить ефективний спосіб. Але, зрозуміло, 60%, може, навіть 70% вони знищують. Це правда. Немає чого тут, як то кажуть, приховувати. Проте ж для них проблема – у тих 30%», – сказав він.

За словами Буданова, бувають випадки, коли дрон знищують поруч із російським кораблем, і тоді корабель іде «на довготривалий ремонт».

«До прикладу історія, коли скутери морські зайшли в акваторію бухти Севастополя. Відомий був випадок. Його знищили. При підході до фрегата «Адмірал Ессен», прямо при підході. Якщо подивитися спочатку на цю ситуацію – невдало, здавалося. Але від вибухової хвилі, оскільки його знищили приблизно у 100 метрах від корабля, а заряд досить таки потужний, і уламків було повністю пошкоджене радіоелектронне обладнання корабля, електроніка певна, антени, певні системи та гідроакустична система. І він пішов на 3,5 місяці на ремонт. 3,5 місяці простояв в доку», – зауважив очільник ГУР.

Він наголосив, що морські дрони – це ефективна зброя для стримування. «Це не є зброєю наступу. Зрозуміло, ними неможливо наступати. Але паралізувати діяльність флоту, що, зрештою, в принципі і сталося – це вже досягнуто. Кораблі далі, ніж за рейд Севастополя в північному напрямку, взагалі не ходять», – сказав Буданов.

За його словами, Україна вже освоїла «нормальне таке серійне виробництво» згаданих дронів. «Це не як робили у гаражах – один-два. Це не так. Нормальне серійне виробництво йде», – сказав він.

Щодо того, чи може зашкодити морським дронам затоплення російськими війська кораблів для захисту Керченського мосту, Буданов зазначив:

«Ви ж розумієте, що ми це знаємо. По-друге, нехай топлять. Слухайте, це улюблена звичка росіян. Пам’ятаєте, у Севастополі стоїть знаменитий пам’ятник? Пам’ятник затопленим кораблям. Ну, часи йдуть, а нічого не змінюється. Але хочу вам нагадати, що коли вони флот затопили, це особливо їм не допомогло. Подивіться в історію. Вони ж, до речі, робили таке, коли захоплювати Крим. Вже не пам’ятаю, чи був старий великий протичовновий корабель чи сторожовий на вході в бухту Донузлав, коли не міг Олефіренко вийти. Те саме робили. Це, мені здається, у них звичка більше – щось десь затопити і це якось допоможе».

Раніше цього місяця Служба безпеки України оприлюднила відео і фото з надводними дронами SeaBaby («Морський малюк»).

Публікація з’явилася після того, як голова СБУ Василь Малюк у коментарі СNN заявив, що ці дрони атакували Керченський міст у липні, великий десантний корабель «Оленьогірський гірник» і танкер SIG.

Цього місяця розвідка Великої Британії заявила, що через атаки українських дронів шляхи військових постачань Росії в Чорному морі «опинилися під загрозою», а Україні вдалося знайти «слабку ланку».

Удари по окупованому Криму відбуваються регулярно, зокрема повідомляють про вибухи поблизу Керченського мосту, що з'єднує окупований півострів із Росією. Влада РФ звинувачує у вибухах армію України або називає їх навчаннями. Київ офіційно підтверджує свою причетність лише до деяких атак.

Зокрема, секретар української Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов підтвердив причетність Служби безпеки країни до обох ударів по Керченському мосту: в жовтні 2022 року і 17 липня 2023-го.

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN заявив, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму і атакувати Керченський міст, який з’єднує півострів із Росією.