Буданов про нещодавні вибухи біля Керченського мосту: там була інша ціль

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії прокоментував нещодавні вибухи поблизу Керченського мосту, який з’єднує окупований Крим із Росією. За його словами, ціллю був не міст.

«Я вам хочу прямо сказати, що там була інша ціль. Але чотири зенітні ракети були пущені на її перехоплення і, трошки підбивши, збилися з курсу. Не значно. Вони вірять, що це йшло в міст. В принципі хай вірять. Тут вже нічого такого немає. Бо це минула історія», – сказав Буданов.

За його словами, збиток від того засобу ураження, який був використаний, був «зовсім незначний», тому що той засіб «йшов трошки далі, і не до мосту він йшов».

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«Але оскільки вони чотири зенітні ракети використали для ураження того об’єкта, вони його трохи збили з курсу. Не значно. І він зачепив Кримський міст, зрештою. Але те, що він його зачепив, то це ніщо в порівнянні з тим, коли вони застосували дими з точки зору місцевого населення. От тоді почалася паніка. Бо коли пішов масштабно дим, а перед цим були вибухи, люди почали «сарафанним радіо» просто розганяти страшну паніку. Тобто вони самі себе покарали по суті. Якщо хочете, кара Божа прийшла до них», – сказав очільник ГУР.

Який саме об’єкт планували уразити – Буданов не уточнив.

12 серпня повідомляли про щонайменше дві атаки на Керченський міст. Спочатку російська окупаційна влада заявила про збиття двох ракет. У Міноборони РФ заявили, що по Керченському мосту намагалися завдати удару С-200, українську ракету нібито збили. Руйнувань не було, стверджували у російському відомстві. Українська сторона заяви Москви тоді не коментувала.

Згодом стало відомо про повторні вибухи поблизу мосту. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що Керченський міст атакувала ще одна ракета. Він стверджував, що ракету збили над Керченською протокою.

Починаючи з серпня 2022 року, в Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ.