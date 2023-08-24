Президент підтвердив, що операція в Криму пройшла без втрат для українських сил

Президент України Володимир Зеленський підтвердив відсутність втрат з української сторони під час спецоперації розвідки у Криму, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Водночас, за його словами, говорити про деокупацію півострова поки що зарано.

«Рано говорити про звільнення Криму. Друге – докладна доповідь буде у мене від генерала Буданова. Третє – так, це наші хлопці. Четверте – жертв немає із нашого боку, це хороша новина. Принаймні це те, що я міг по телефону обговорити з керівником ГУР МО», – сказав Зеленський на пресконференції з президентом Португалії.

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Раніше про те, що близько 5-ої години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут в окупованому Криму відбувся бій за участю плавзасобів та авіації, проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили джерела в українській розвідці.

Пізніше у коментарі Суспільному речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що в рамках спецоперації відбулася висадка особового складу на території півострова.

Російська сторона поки своїх коментарів не наводила.