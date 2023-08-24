Голова ГУР розповів про прогнози щодо дати деокупації Криму

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів про прогнози щодо дати деокупації Криму.

«Так, випали із графіка. Так, на жаль, треба визнати, що події розвиваються повільніше, ніж мають бути за всіма розрахунками. Але є те, що маємо. Але якщо подивитися на Крим і на той рівень бойових дій, які відбуваються на території півострова, то ви зрозумієте, що нема з чим порівнювати порівняно з 2022-им, я вже не говорю про період з 2014 по 2022 рік. Тобто ми йдемо до мети. Так, повільніше, ніж хотілося, повільніше, ніж розраховували, але йдемо», – сказав Буданов.

При цьому він зазначив, що прогнози розвідки базуються на «фактах, цифрах, ході подій, на прогнозах за показниками економіки, військових і так далі. Але є ще реальність, яка відбувається, як то кажуть, на полі бою. Реальність на полі бою виявилася менш інтенсивною, ніж сподівалися на той момент».

Повну версію інтерв’ю з Кирилом Будановим дивіться у суботу.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна має намір звільняти Кримський півострів, і найімовірніше це відбуватиметься військовим шляхом.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що наступ українських сил – «це не голлівудський фільм», оскільки «на карту поставлене життя людей». Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його «злять» слова про те, що український контрнаступ триває «повільніше, ніж очікувалося», і наголошував, що кожен звільнений метр землі українським військам «дається кров’ю».

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що контрнаступ Збройних сил України «просувається неухильно», але буде тривалим і «дуже кривавим».