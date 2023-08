Україна продовжує контрнаступ, але Захід нервує, що «надто повільно». Чому?

Військовослужбовці 47-ї окремої механізованої бригади України прорвалися до Роботина, керуючи наданими США бронемашинами Bradley, і отримали захоплені вітання від місцевих жителів. Пише Radio Free Europe/Radio Liberty.

«Наші військові перебувають у селі Роботине», – написав 22 серпня в Telegram очільник Південного командування України генерал Олександр Тарнавський.

Розташоване на трасі T0408 південніше від міста Оріхів на півдні Запорізької області України, Роботине є крихітним хутором, де ще до вторгнення Росії в лютому 2022 року проживало лише кілька сотень мешканців.

Його важливість полягає в тому, що село розташоване на дорозі до Токмака, – а приблизно за 60 кілометрів далі по дорозі – Мелітополь.

По-перше, українцям доводиться боротися з російськими силами, які утримуються в Роботиному.

«Вона, грубо кажучи, все ще поділена на кілька зон – частина контролюється нашими хлопцями, є сіра зона і ще є низка позицій, де тримаються російські окупанти», – пояснює український військовий з «Легіону Вільна Росія» Костянтин Денисов.

Повторне захоплення Роботиного, частково підтверджене російськими військовими блогерами, – це маленька яскрава пляма в 10-тижневих спробах України переписати наратив війни.

На цій ділянці тристороннього напряму просування українських військ мета – вихід до Азовського моря, щоб перерізати сухопутний шлях, який російські війська використовують для укріплення окупованого Кримського півострова.

Хоча контрнаступ почався два місяці тому, українські війська досі пробивають собі шлях через рубежі російської оборони. Розчарування зростає

Але, незважаючи на створення дев’яти новосформованих, навчених Заходом бригад, озброєних Заходом, і без того повільний літній контрнаступ Києва перетворився на операцію, яка не нагадує несподіваний успіх, якого українські сили досягли минулого року в Харківській області на північному сході та Херсонській області на півдні.

Близько 100 кілометрів на північний схід від Роботиного українські морські піхотинці близько тижня тому рушили в напрямку Урожайного.

Однак українським військам знадобилося майже три тижні, щоб відбити село після того, як наближалися до нього від сусіднього селища Старомайорське через річку Мокрі Яли на захід. До цього українським військам знадобилося кілька тижнів, щоб витіснити російські війська зі Старомайорського.

«Що є новим, так це невтішні результати українського контрнаступу», – написав Марк Канчіан, колишній полковник морської піхоти США, а нині старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Багато людей і аналітиків, дивлячись на поточну ситуацію з наступом, стали досить песимістичними

«Хоча контрнаступ почався два місяці тому, українські війська досі пробивають собі шлях через рубежі російської оборони», – пише він. «Розчарування зростає».

«Справедливо те, що багато людей і аналітиків, дивлячись на поточну ситуацію з наступом, ймовірно, стали досить песимістичними щодо його завершення і його перспектив… в плані стратегічних здобутків – як вийти на узбережжя Азовського моря чи таких міста, як Мелітополь чи Бердянськ», – сказав у подкасті 22 серпня Майкл Кофман, військовий експерт та старший науковий співробітник Фонду Карнегі.

«Це не означає, що цей наступ не може досягти значного прогресу в цілому або вздовж певної осі; багато чого може змінитися лише за кілька тижнів, – вважає він. – Але, знаєте, я думаю виходячи з того, що відбувалося протягом останніх кількох місяців, очевидно, що люди стають більш песимістичними».

Пізнай себе, пізнай свого ворога

Після зими перегрупування та поповнення запасів – і відбиття невдалого наступу російських військ – Україна на початку червня почала зосереджений контрнаступ на трьох напрямках на лінії фронту протяжністю 1200 км.

Зусилля були підтримані сподіваннями, що легіони транспортних засобів і зброї, наданих із Заходу – Бредлі, надані США; танки Leopard і машини піхоти Marder з Німеччини; гаубиці «Цезар», встановлені на вантажівках, із Франції – що все це допоможе українським військам пробити російську оборону та повернути значну територію.

Однак на шляху українського наступу українські підрозділи зіткнулися із потужною обороною, яку Росія створювала місяцями: протитанкові рови, мінні поля, перешкоди із «зубів дракона», кілька ліній траншей і окопів.

Наприклад, десь 8 червня поблизу села Мала Токмачка, приблизно за 10 кілометрів на північ від Роботиного, українські війська, включно з 47-ю бригадою, втратили три танки «Леопард» і близько десятка машин «Бредлі» після того, як потрапили на мінне поле та були підбиті або артилерією, або ракетами з бойових вертольотів.

Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають результатів зараз. Це не так

З тих пір темпи просування суттєво знизилися, українські війська повільно і обережно просувалися село за селом, особливо в Запорізькій області.

Військові експерти також зазначають, що українські війська, схоже, не прорвали основні рубежі російської оборони, ще кілька кілометрів південніше в Запорізькій області.

Сам президент Володимир Зеленський визнав повільні темпи просування в червні, але також виступив на захист.

«Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають результатів зараз. Це не так», – сказав він в інтерв'ю BBC.

«Чого б хто не хотів, включаючи спроби тиску на нас, з усією повагою, ми будемо просуватися на полі бою тим шляхом, який вважаємо найкращим», – зауважив він.

«Ми не знаємо, чи залишилося українцям багато потенціалу для тактичного успіху. Стверджується, що вони все ще мають незадіяні бригади. Ймовірно, це правда. Але я думаю, що вони вже задіяли свої найбільш озброєні бригади, і ті були розстріляні росіянами», – сказав Баррі Позен, професор політології Програми досліджень безпеки в Массачусетському технологічному інституті.

«Ми також не знаємо… чи є у росіян зараз значні незадіяні резерви в Україні. Я думаю, що вони можуть бути», – додав Позен в електронному листі.

Росія завдає удару у відповідь

Окрім отримання західної зброї, українські війська протягом кількох місяців пройшли прискорений курс тактики та доктрини бою в стилі НАТО, включаючи концепцію загальновійськового маневру.

Західні військові, навпаки, роками тренуються, щоб освоїти комбіновані маневри та координацію між різними підрозділами: наприклад, піхотою, бронетехнікою, інженерією, артилерією та зв’язком.

Після перших невдач є свідчення, що Україна переосмислила свій підхід, у деяких випадках використовуючи старіші стратегії радянського зразка, коли артилерійські підрозділи обстрілюють певну російську позицію, а потім піхотні підрозділи слідують за наступом.

Вони також продовжували зосереджувати сили, включаючи деякі з найкраще підготовлених підрозділів, щоб відбити місто Бахмут у Донецькій області, яке було знищено російськими військами під час майже 10-місячної кампанії.

Це розчарувало деяких західних чиновників, чиї побоювання вилились у витоки інформації в ЗМІ США.

The Washington Post повідомила, що розвідка США передбачає, що Україні не вдасться прорвати російські кордони та досягти міста Мелітополь.

А неназвані офіційні особи США відверто критикували Україну за те, що вона, на їхню думку, надто рідко та надто широко розкинула свої сили на лінії фронту, за матеріалами The Financial Times і The New York Times.

Тим часом російські командири, схоже, винесли уроки з деяких оперативних невдач, які спостерігалися в перші тижні вторгнення, кажуть експерти. Крім того, вони вдосконалили тактику радіоелектронної боротьби, яка перешкодила використанню українських безпілотників і, як повідомляється, створювала перешкоди звичайним ракетам або ракетам, керованим GPS.

Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну в її контрнаступі

Перед президентськими виборами наступного року, в Конгресі США зростає нетерпіння, якщо не відверта опозиція. Раніше цього місяця член Українського кокусу Конгресу США публічно критикував українську кампанію.

«Це більше нагадує тупик? Чи варто нам бути реалістами щодо цього? Я думаю, ми, мабуть, повинні», – сказав представник Республіканської партії Енді Гарріс під час зустрічі 15 серпня.

«Я більше не впевнений, що його можна виграти»,– додав він.

Тим часом у Білому домі офіційні особи публічно заявили про беззаперечну підтримку Києва. Президент Джо Байден нещодавно попросив у Конгресу ще 21 мільярд доларів на зброю та гуманітарну допомогу для України

«Протягом останніх двох років було проведено багато аналізів того, як розгортатиметься ця війна з багатьох сторін, – сказав 18 серпня радник з питань національної безпеки Джейк Салліван. – І ми побачили численні зміни у цих аналізах з часом, коли… умови на полі бою змінюються».

Російські військові обороняються, рухаючись вперед. Вони вибрали розгортання вперед

«Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну в її контрнаступі», – запевнив Салліван. – Ми не збираємося перешкоджати результату. Ми не збираємося передбачати, що станеться, тому що ця війна за своєю суттю була непередбачуваною».

Військові оглядачі також відзначають, що російські війська замість того, щоб просто чекати за лінією оборони на наближення України, перейшли до наступу на передові лінії в кількох місцях.

«Російські військові обороняються, рухаючись вперед, – сказав Кофман. – Вони вибудували глибоку оборону, але, що цікаво, вони вирішили не стояти на місці. Вони вибрали розгортання вперед і не лише оборонялись, але і контратакували українських військових, коли вони зайняли позиції».

Біля Куп’янська, Сватового та Кремінної, на північ від Бахмута, російські війська кілька разів наступали, відкинувши українські війська назад, що свідчить про те, що російські війська можуть не бути настільки виснажені, як вважали деякі експерти.

Україна правильно обрала зміну швидкості та тактики свого контрнаступу, щоб зробити його безпечнішим для військ

«Якщо вони достатньо сильні, щоб розпочати наступ на інших ділянках фронту, то вони все ще досить сильні, і це не віщує нічого хорошого для українців, – сказав Позен. – Я не б’юся об заклад, що ці наступи вдадуться. Просто спостерігаю і бачу… що росіяни просто не такі слабкі».

Головний дефіцит України полягає в тому, що її населення менше, ніж у Росії, сказав Кевін Раян, бригадний генерал армії США у відставці.

«Саме тому Україна правильно обрала зміну швидкості та тактики свого контрнаступу, щоб зробити його безпечнішим для військ», – сказав Раян. – На війні бувають моменти, коли бій ведеться повільніше і брудніше. Тоді ти просто опускаєш голову і йдеш далі. Щось зміниться».

Настороженість щодо перспектив України на полі бою зростає і в європейських столицях.

«Ви не можете істотно переломити загальну військову ситуацію в Україні. Це фундаментальна помилкова думка», – сказав Еріх Вад, бригадний генерал німецької армії у відставці та колишній військовий радник канцлера Анґели Меркель.

«Ми стикаємося з патовою ситуацією вздовж лінії фронту протяжністю 1200 кілометрів із лише кількома обмеженими регіональними контратаками українців», – додав він.

«Триваючий «контрнаступ» української армії, якому вже два з половиною місяці, не змінює загальну військову ситуацію, доки НАТО не стане стороною у цій війні та не розгорне свій потенціал, чого ніхто в НАТО не хоче».