США не вважають, що війна в Україні зайшла в глухий кут – Салліван

Війна в Україні не зайшла в глухий кут на тлі зростання занепокоєння щодо темпів територіальних здобутків у результаті контрнаступу Києва. Про це сказав радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, відповідаючи на запитання журналіста.

«Ні, ми не вважаємо, що конфлікт зайшов у глухий кут», – сказав Салліван.

Він назвав ситуацію «динамічною», коли і українські, і російські війська одночасно обороняються і наступають залежно від розташування сил на лінії фронту.

«Росія атакуватиме місцями, і вони атакують. Але, звичайно, Україна також атакує, Україна також досягає успіхів», – сказав Салліван. Особливо це відбувається на півдні, додав він.

Радник Білого дому з національної безпеки назвав контрнаступ України методичним і таким, що адаптується до викликів, і сказав, що військовому командуванню також необхідно воювати «стійко», щоб мати можливість чинити тиск на російські сили в довгостроковій перспективі.

Салліван сказав, що Сполучені Штати залишаються повністю відданими підтримці боротьби України.

Він додав, що не береться прогнозувати, як розгортатимуться події на полі бою.

«Нам потрібно продовжувати розвивати фундаментальні елементи як оборони, так і наступу, зокрема артилерійські боєприпаси та мобільність, яка потрібна Україні, щоб мати можливість як утримувати позиції, так і захоплювати їх», – сказав він.

Салліван сказав: «Я не можу спрогнозувати чи передбачити, як все закінчиться в ході цієї війни…, але ми продовжуємо підтримувати Україну в її контрнаступальних зусиллях».

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.