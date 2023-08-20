Що потрібно для швидкої перемоги України? У західних ЗМІ триває активна дискусія

Дискусія щодо швидкості українського конртнаступу та його здатності досягти поставлених цілей точиться у західних медіа і серед аналітиків від початку української літньої кампанії.

У своїй статті 17 серпня американське видання Washington Post, заявило, що розвідка США наразі не очікує, що українці досягнуть мети контрнаступу цього літа, а саме деокупації Мелітополя та перекриття сухопутного коридору з Росії в окупований Крим.

Стаття, що базувалася на оцінках розвідки та заявах офіційних осіб, які говорили на умовах анонімності, викликала реакцію Білого дому.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван сказав журналістам, що «протягом останніх двох років було зроблено багато прогнозів щодо того, як ця війна буде розгортатися з багатьох сторін». Але в цих дослідженнях доводилося робити правки, «оскільки динамічні умови на полі бою змінювалися».

Газета USA today пише, що остання оцінка, опублікована у Washington Post, є «гірким висновком для тих, хто підтримує Україну, особливо тих, хто вважає, що США та їхні європейські партнери не зробили достатньо, щоб дати Києву те, що йому потрібно для перемоги, водночас виставляли йому нереалістичні терміни, в які він мав продемонструвати успіх на полі бою».

Ми повинні допомогти Україні перемогти

Реагуючи на статтю Washington Post, колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес зазначає на своїй сторінці в мережі Х, що він не приймає негативний прогноз, який, на його думку, транслює Пентагон через газету Washington Post.

Але він наголошує, що у Вашингтоні повинні активніше допомогти Україні, щоб вона могла перемогти.

«Ми повинні вирішити, що ми хочемо, щоб Україна перемогла, і забезпечити ці можливості, щоб зробити Крим неможливим до утримання [для Росії] і допомогти Україні перемогти», – наголошує Годжес.

У своїй статті для видання Hill 17 серпня, полковник армії у відставці Джонатан Світ та економіст і підприємець Марк Тот також кажуть, що адміністрації Байдена слід змінити точку зору на війну в Україні й перейти від наголосу на «захисті» України до наголосу на «перемозі» України, а також більш чітко визначити, що є такою перемогою.

Захід загальмував українців ще до того, як було зроблено постріл зі стартового пістолета, навчаючи їх воювати як НАТО, але притримуючи збройні системи, необхідні для цього

Видання Politico Europe 17 серпня у статті Джеймі Деттмера, редактора відділу авторської думки, також торкнулося питання завищених очікувань від контрнаступу, яким було важко справдитися в умовах відсутності деяких критичних видів озброєнь, зокрема західних літаків.

«Захід загальмував українців ще до того, як було зроблено постріл зі стартового пістолета, навчаючи їх воювати як НАТО, але притримуючи збройні системи, необхідні для цього», – пише оглядач Politico.

Він зауважує, що Захід хотів, щоб президент України Володимир Зеленський почав діяти якнайшвидше, і союзники були «розчаровані, коли він відклав контрнаступ з весни на літо, лобіюючи отримання додаткових поставок [зброї] із Заходу». Деттмер каже, потрібно врахувати ці помилки, щоб спланувати наступну імовірну кампанію навесні.

Критично важливо, щоб Вашингтон і Конгрес зокрема продовжували доводити кремлівському автократу, що вони справді триматимуть курс щодо України

В іншій статті для Hill 18 серпня Дов Закхайм, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, закликає владу США продовжувати усіляко підтримувати Україну.

«Критично важливо, щоб Вашингтон і Конгрес зокрема продовжували доводити кремлівському автократу, що вони справді триматимуть курс щодо України, і що його сприйняття американської слабкості та втоми є надзвичайно невірним», – наголошує Закхайм.

Минулого тижня США оголосили про допомогу у сфері безпеки на 200 мільйонів доларів. Високопосадовці у Вашингтоні наголошують, що будуть допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно, і що лише Україна зможе визначити, що для неї означає перемога.