Зеленський пояснив, чому ЗСУ не можуть перекинути всі сили на південь

Збройні сили України не можуть перекинути всі підрозділи на Південний напрямок фронту, бо тоді «з’являться ризики втратити Харків та Дніпро», зазначив на пресконференції президент Володимир Зеленський.

«Щодо розтягування сил. У нас є Схід. Хтось розуміє, скільки там окупантів? 200 тисяч. Давайте візьмемо звідти наші сили і кудись їх перекинемо, наприклад, туди, куди нам потрібно», – йдеться у заяві.

Президент пояснив, що «після цього росіяни за кілька днів захоплять Слов'янськ та Краматорськ, далі вони підуть на Павлоград, Дніпро, відріжуть береги».

«Я думаю, що саме така надія у них є. Харків. Ми не віддамо ні Харків, ні Павлоград, ні Дніпро. І нехай різні аналітики світу на це навіть не розраховують», – додав президент.