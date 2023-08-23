Євросоюз ніколи не визнає спроби Росії змінити статус територій України – Мішель

Євросоюз й надалі посилюватиме допомогу для України та «ніколи не визнає спроби Росії змінити статус тимчасово окупованих територій України, аби позбавити її народ національної ідентичності», наголосив під час віртуального звернення до учасників саміту Кримської платформи президент Європейської ради Шарль Мішель.

«Точно так, як вона це зробила в Криму, Росія спробувала незаконно анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Це була спроба вкрасти ідентичність українських громадян, вигнати людей з рідної землі, як вони (росіяни) це вже робили у минулому», – зауважив Мішель.

Він нагадав, що «Росія продовжує вдосконалювати інструменти терору та пригнічення». Мішель наголосив, що «російські окупанти здійснюють звірства у містах та селищах України, багато з цих вчинків є воєнними злочинами».

«ЄС продовжує закликати до повної відповідальності за всі ці злочини, включаючи злочин агресії. Ми не будемо визнавати будь-які незаконні спроби змінити статус українських територій, включи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Повага до суверенітету та територіальної цілісності країн є базовим принципом Хартії ООН. Саме тому ми підтримуємо Формулу миру президента Зеленського, що основана саме на цих принципах», – наголосив президент Європейської ради.

Він зауважив, що «Україна у цій війні виборює свою свободу та майбутнє». Разом із цим, ЄС свідомий, що «Україна також відстоює спільні європейські цінності».

«Саме тому ми застосували масовані санкції проти Росії, підтримуємо вас поставками зброї та боєприпасів та будемо посилювати таку допомогу. Ми також допомагаємо вам вирішувати гуманітарні потреби. Ми рішуче налаштовані підтримати вашу країну також фінансово. Ми стоїмо поряд із вами у вашій боротьбі за свободу, і ми стоятимемо поряд із вами також під час відбудови країни», – зазначив Мішель.

22 серпня Європейський союз надав Україні черговий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 мільярда євро.