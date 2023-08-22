Україна з низкою країн приєдналася до нових персональних санкцій ЄС проти Білорусі

Вісім країн-партнерів Євросоюзу приєдналися до пакету санкцій проти режиму Олександра Лукашенка, схваленого 3 серпня, повідомляє сайт Ради Євросоюзу.

Так, обмежувальні заходи підтримала Україна, а разом із нею і деякі інші країни зі статусом кандидата на вступ у ЄС – це Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Чорногорія, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) – Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія.

Країни зобов’язуються забезпечити відповідність своєї національної політики до рішення Ради Євросоюзу щодо введення «обмежувальних заходів через ситуацію в Білорусі та участь Білорусі в російській агресії проти України». «Євросоюз бере до відома цей намір і вітає його», – йдеться в повідомленні.

17 серпня до згаданого пакету санкцій приєдналася ще одна країна EAGS – Швейцарія.

Раніше повідомлялося, що нові обмежувальні заходи ЄС щодо Білорусі були ухвалені «в прискореному порядку, враховуючи гостру необхідність боротьби зі спробами обійти санкції» щодо деяких чутливих товарів і технологій. Вони «розширюють заборону на експорт до Білорусі низки товарів і технологій, які сприяють військово-технічному розвитку» країни.

Під санкції потрапили 38 осіб (судді, начальники виправних колоній, силовики, пропагандисти) та три підприємства – Мінський електрозавод ім. Козлова, Білоруський металургійний завод і концерн «Белнафтохім».