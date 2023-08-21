США закликали своїх громадян негайно покинути  Білорусь

США рекомендували своїм громадянам, які перебувають у Білорусі, негайно покинути країну. На сайті посольства США у Мінську вказують, зокрема, на закриття Литвою двох із шести прикордонних переходів на литовсько-білоруському кордоні. Наголошується також, що Литва, Латвія та Польща розглядають можливість повного закриття білоруського кордону.

Американцям рекомендують виїхати з Білорусі через прикордонні пункти з Латвією та Литвою або літаком. Посольство також закликало не виїжджати через Росію чи Україну.

США просять своїх громадян відмовитися від поїздок до Білорусі. Дипломати зазначають, що у разі виникнення нештатних ситуацій диппредставництва не зможуть повною мірою надати своїм громадянам консульську допомогу.

Литва офіційно закрила два пункти перетину кордону з Білоруссю 18 серпня. Таке рішення ухвалили внаслідок прибуття до Білорусі найманців російської приватної військової компанії «Вагнер».

Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що «відповість на цей крок Литви спокійно, відповідально і прагматично, в тому числі в інтересах жителів сусідніх країн».

Латвія та Польщі також вживають заходів для зміцнення кордону з Білоруссю. Прикордонна служба Латвії оголосила про перехід на посилений режим. Польща для зміцнення кордону з Білоруссю будує додаткові захисні споруди та збільшує військову присутність.

Читайте також: Лукашенко погрожує українцям, що Росія «перемеле» військових і техніку ЗСУ