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Литва офіційно закрила два пункти перетину кордону з Білоруссю

Черга на пункті Шумскас – Лоша, який Литва закрила 18 серпня, 12 серпня 2023 року

Пункт пропуску Шумскас – Лоша на білорусько-литовському кордоні офіційно закрили, передає білоруська служба Радіо Свобода.

О 23:56 на прикордонному переході встановили знак заборони проїзду, повідомив блогер Антон Матолька.

З опівночі 18 серпня також закрито переїзд Тверячюс – Відзи.

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Продовжують функціонувати пункти перетину Камінний Лог – Медники, Привалка – Райгород, Беняконі – Салечники та Катловка – Лаваришки. Литовська сторона наразі не планує їх закривати.

Днями Литва повідомила про плани закрити два пункти перетину кордону з Білоруссю. Таке рішення ухвалили внаслідок прибуття до Білорусі найманців російської приватної військової компанії «Вагнер».

Латвія та Польщі також вживають заходів для зміцнення кордону з Білоруссю. Прикордонна служба Латвії оголосила про перехід на посилений режим. Польща для зміцнення кордону з Білоруссю будує додаткові захисні споруди та збільшує військову присутність.

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