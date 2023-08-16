Литва в п’ятницю закриє два прикордонні переходи на кордоні з Білоруссю

Влада Литви закриває два з шести прикордонних переходів на кордоні з Білоруссю. Литовський уряд пояснив своє рішення «геополітичними обставинами». До них можуть належати розміщення в Білорусі найманців ПВК «Вагнер» та загроза зростання нелегальної міграції.



Литовські КПП Шумскас (Лоша) та Тверячюс (Відзи) припинять роботу 18 серпня.



Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що уряд розглядає інші сценарії захисту, аж до повного закриття кордону з Білоруссю. Вона наголосила, що такий крок у разі потреби має бути прийнятий усіма країнами регіону, що межують з Білоруссю – Литвою, Латвією та Польщею.



Глава білоруського прикордонного комітету Антон Бичковський назвав закриття прикордонних переходів Литвою «черговим недружнім кроком» і звинуватив литовську владу в тому, що вони «цілеспрямовано та навмисне створюють штучні бар'єри на кордоні на догоду політичним амбіціям».



Латвія також вживає заходів для зміцнення охорони кордону з Білоруссю. Прикордонна служба Латвії оголосила про перехід на посилений режим. Відомство заявило про зростання спроб незаконного перетину кордону і звинуватило білоруський режим у спробах дестабілізувати ситуацію.



Польща для зміцнення кордону з Білоруссю будує додаткові захисні споруди та збільшує військову присутність. Країна має намір збільшити кількість силовиків на кордоні до 10 тисяч.

Читайте також: На зустрічі прем’єра Польщі та президента Литви озвучили число «вагнерівців» у Білорусі

Після спроби заколоту ПВК «Вагнер» 23-24 червня засновник ПВК Євген Пригожин та Олександр Лукашенко заявили, що «вагнерівці» передислокуються до Білорусі. За даними моніторингової групи «Білоруський гаюн», яка відстежує військову діяльність у країні, туди вже приїхали щонайменше 11 колон найманців із військовою технікою. Білоруська влада заявляла, що «вагнерівці» займатимуться навчанням військовослужбовців.



Приїзд ПВК «Вагнер» до Білорусі викликав занепокоєння Польщі, Латвії та Литви, які межують з Білоруссю.