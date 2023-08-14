Міністр оборони Китаю цього тижня відвідує Росію і Білорусь

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу відвідує цього тижня Росію й Білорусь. Візит триватиме з 14 до 19 серпня, повідомило агентство Reuters.

У Москві Лі Шанфу візьме участь у конференції з міжнародної безпеки, на якій виступить із промовою. Очікуються також переговори з керівництвом російського оборонного відомства.

У ході візиту до Білорусі в Лі Шанфу заплановані зустрічі з авторитарним керівником країни Олександром Лукашенком і військовими чиновниками, повідомило 14 серпня китайське оборонне відомство.

У квітні цього року, коли Лі зустрічався в Москві з російським президентом Володимиром Путіним, оголосили про готовність двох країн зміцнювати військові зв’язки.

Як зазначає агентство France-Press, називаючи Москву й Пекін стратегічними союзниками, відносини Росії й Китаю стали ще тіснішими після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому минулого року і запровадження західними союзниками жорстких санкцій проти Москви.

КНР офіційно не заявляла про підтримку російського вторгнення, але публічно не засуджувала Москву за напад на Україну. Захід неодноразово застерігав Пекін від військових постачань Росії.