МЗС Білорусі прокоментувало закриття двох пунктів перетину кордону з Литвою

Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що не планує змін у візовій та прикордонній політиці щодо Литви, передає білоруська служба Радіо Свобода.

В офіційному коментарі відомство пов’язало закриття Литвою двох прикордонних пунктів пропуску Шумскас – Лоша і Тверячюс – Відзи з раніше запровадженим Мінськом безвізовим режимом для громадян Литви при відвідуванні Білорусі:

«Білорусь відповість на цей крок Литви спокійно, відповідально і прагматично, в тому числі в інтересах жителів сусідніх країн. Будь-яких змін у функціонуванні безвізового режиму у зв’язку зі збільшенням навантаження на інші пункти пропуску на даному етапі не планується».

Читайте також: Лукашенко погрожує українцям, що Росія «перемеле» військових і техніку ЗСУ

Литва офіційно закрила два пункти перетину кордону з Білоруссю 18 серпня.

Таке рішення ухвалили внаслідок прибуття до Білорусі найманців російської приватної військової компанії «Вагнер».

Латвія та Польщі також вживають заходів для зміцнення кордону з Білоруссю. Прикордонна служба Латвії оголосила про перехід на посилений режим. Польща для зміцнення кордону з Білоруссю будує додаткові захисні споруди та збільшує військову присутність.