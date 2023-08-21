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МЗС Білорусі прокоментувало закриття двох пунктів перетину кордону з Литвою

Плакат на пункті перетину литовсько-білоруського кордону Шумскас – Лоша з текстом «Не ризикуйте своєю безпекою – не подорожуйте до Білорусі. Можливо, ви не зможете повернутися»

Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що не планує змін у візовій та прикордонній політиці щодо Литви, передає білоруська служба Радіо Свобода.

В офіційному коментарі відомство пов’язало закриття Литвою двох прикордонних пунктів пропуску Шумскас – Лоша і Тверячюс – Відзи з раніше запровадженим Мінськом безвізовим режимом для громадян Литви при відвідуванні Білорусі:

«Білорусь відповість на цей крок Литви спокійно, відповідально і прагматично, в тому числі в інтересах жителів сусідніх країн. Будь-яких змін у функціонуванні безвізового режиму у зв’язку зі збільшенням навантаження на інші пункти пропуску на даному етапі не планується».

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Литва офіційно закрила два пункти перетину кордону з Білоруссю 18 серпня.

Таке рішення ухвалили внаслідок прибуття до Білорусі найманців російської приватної військової компанії «Вагнер».

Латвія та Польщі також вживають заходів для зміцнення кордону з Білоруссю. Прикордонна служба Латвії оголосила про перехід на посилений режим. Польща для зміцнення кордону з Білоруссю будує додаткові захисні споруди та збільшує військову присутність.

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