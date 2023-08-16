Міністр оборони Китаю почав візит у Білорусь

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу відвідує Білорусь, повідомила пресслужба білоруського Міноборони.

Літак із генерал-полковником Лі Шанфу приземлився в аеропорту Мінська 16 серпня. Там його зустрів міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

Перші кадри зустрічі голів військових відомств Білорусі та Китаю показала телекомпанія «ВаенТВ».

Як повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода, останніми днями Віктор Хренін зустрічався з міністрами оборони В’єтнаму й Росії, а також говорив про «проксі-війну» в Україні, яку необхідно зупинити «будь-якими способами».

14 серпня агентство Reuters повідомило, що міністр оборони Китаю Лі Шанфу відвідує цього тижня Росію й Білорусь. Візит триватиме з 14 до 19 серпня.

У ході візиту до Білорусі в Лі Шанфу заплановані зустрічі з авторитарним керівником країни Олександром Лукашенком і військовими чиновниками, повідомило 14 серпня китайське оборонне відомство.

У квітні цього року, коли Лі зустрічався в Москві з російським президентом Володимиром Путіним, оголосили про готовність двох країн зміцнювати військові зв’язки.

Як зазначає агентство France-Press, називаючи Москву й Пекін стратегічними союзниками, відносини Росії й Китаю стали ще тіснішими після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому минулого року і запровадження західними союзниками жорстких санкцій проти Москви.

КНР офіційно не заявляла про підтримку російського вторгнення, але публічно не засуджувала Москву за напад на Україну. Захід неодноразово застерігав Пекін від військових постачань Росії.