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ЄС надав Україні новий транш допомоги на 1,5 мільярда євро

Президент України Володимир Зеленський і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в Афінах, Греція, 21 серпня 2023 року

Європейський союз надав Україні черговий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 мільярда євро, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми підтримуємо Україну в її зусиллях з відновлення, відбудови та забезпечення стабільної роботи держави. Сьогодні ми виплатили Україні новий транш у розмірі 1,5 мільярда євро. І буде ще більше, цього року і надалі. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною», – написала вона у твіттері.

Надходження допомоги підтвердив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні Україна отримала черговий транш макрофіну від ЄС розміром 1,5 млрд євро. Загальна бюджетна підтримка ЄС у 2023 році становить вже 12 мільярдів євро. Щиро вдячні за це рішення, яке демонструє солідарність Європи з Україною», – заявив він.

Про отримання попереднього, шостого, траншу допомоги від ЄС у Мінфіні України повідомляли 25 липня.

За даними Мінфіну, кошти надаються на пільгових умовах для України й спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету. Термін погашення кредиту складає 35 років. Водночас відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.

Наступні транші в рамках програми будуть надходити до держбюджету протягом року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.

Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 млрд євро.

Раніше повідомялося, що Євросоюз готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років.

Кошти мають піти на покриття поточних видатків українського уряду, зокрема виплату пенсій і зарплат працівникам бюджетної сфери, а також на відновлення найважливіших об’єктів, які постраждали внаслідок російського вторгнення.

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