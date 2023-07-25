До бюджету надійшов шостий транш макрофінансової допомоги від ЄС на 1,5 млрд євро – Мінфін

До державного бюджету надійшов шостий транш у розмірі півтора мільярда євро в рамках масштабної макрофінансової допомоги на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування сягає 18 млрд євро.

У 2023 році Україна отримала 10,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

«Від початку повномасштабної війни ЄС спрямував до України 17,7 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності в країні, а також допомагають фінансувати пріоритетні видатки держбюджету своєчасно та у повному обсязі. ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати ключову роль у пришвидшенні нашої перемоги та зміцненні економічної стійкості країни», – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

За даними Мінфіну, кошти надаються на пільгових умовах для України й спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету. Термін погашення кредиту складає 35 років. Водночас відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.

Наступні транші в рамках програми будуть надходити до держбюджету протягом року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.