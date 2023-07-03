Мінфін: Україна отримала 890 млн дол від МВФ

До загального фонду державного бюджету України надійшов другий транш у розмірі 890 млн доларів США від Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомила 3 липня пресслужба Міністерства фінансів.

«Кошти отримані як результат успішного першого перегляду програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF). Наразі Україна отримала вже 3,59 млрд доларів США від МВФ. Загальне фінансування за програмою складає 15,6 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ)», – розтлумачили у відомстві.

Міністр фінансів Сергій Марченко каже: «Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати економічну стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету».

29 червня Рада директорів МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування для України і схвалила негайне виділення їй другого траншу в близько 890 мільйонів доларів. Повідомлялося, що кошти направлять на підтримку бюджету.