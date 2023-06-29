МВФ затвердив надання Україні 890 мільйонів доларів

Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України і схвалила негайне виділення їй другого траншу в близько 890 мільйонів доларів. Кошти направлять на підтримку бюджету.

Про таке рішення пресслужба МВФ повідомила 29 червня. Його привітав президент Володимир Зеленський.

«МВФ щойно схвалив перший перегляд програми розширеного фінансування (EFF), що дає змогу негайно виділити Україні близько $886 млн. Дякуємо за підтримку», – написав Зеленський у твіттері.

Про те, що Україна може отримати від МВФ другий транш, стало відомо наприкінці травня.

Тоді голова місії МВФ Гевін Грей повідомив, що представники влади України та фахівці Міжнародного валютного фонду завершили перший перегляд чотирирічної програми МВФ.

Як ішлося в пресрелізі, Україна виконала «всі кількісні критерії ефективності на кінець квітня та структурні маяки на кінець травня».

Загальний обсяг програми МВФ складає 15,6 мільярда доларів, з яких Україна вже отримала перший транш на суму 2,7 мільярда доларів.

Місія МВФ розпочала роботу у Відні 23 травня. До роботи місії були залучені керівництво НБУ та Міністерства фінансів.