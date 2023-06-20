ЄС готує пакет допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро – Bloomberg

Євросоюз готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на осіб, знайомих із планом.

За його даними, пропозиція підготовлена Єврокомісією. Кошти мають піти на покриття поточних видатків українського уряду, зокрема виплату пенсій і зарплат працівникам бюджетної сфери, а також на відновлення найважливіших об’єктів, які постраждали внаслідок російського вторгнення.

Очікується, що про новий, найбільший пакет допомоги оголосять напередодні міжнародної конференції в Лондоні, присвяченої повоєнному відновленню України. Вона відкривається у британській столиці 21 червня.

На відміну від попередніх пакетів допомоги Україні від ЄС, 50-мільярдний пакет фінансуватиметься за рахунок внесків країн-членів Євросоюзу, а не запозичень на фінансовому ринку. Поки не відомо, чи всі країни ЄС приєднаються до цієї схеми.

Умовою виділення коштів будуть подальші реформи в Україні – особливо у сфері боротьби з корупцією та зміцнення правової держави.

Як йдеться в повідомленні на офіційному сайті ЄС, через рік після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Євросоюз надав Україні економічну, гуманітарну і військову допомогу на суму понад 67 мільярдів євро. Таким чином, обсяг нового пакета допомоги – лише несуттєво менший від загального обсягу допомоги, наданої Євросоюзом Україні раніше.