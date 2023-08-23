Майбутні вибори у США «безумовно вплинуть» на підтримку України – Зеленський

Президентські та парламентські вибори в США, які відбудуться у 2023 році, «безумовно, вплинуть на підтримку України», зазначив під час пресконференції президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що українські чиновники «перебувають у постійному контакті» з американськими, у тому числі на рівні глав держав. Зокрема, зараз триває розмова керівника Офісу президента Андрія Єрмака з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

За словами Зеленського, темами таких переговорів є: формула миру, постачання зброї, посилення української протиповітряної оборони.

Президент нагадав, що наступного року у США відбудуться вибори.

«Це, безумовно, матиме вплив на підтримку України. Безумовно, це може вплинути як позитивно, так і негативно. Ми зі свого боку робитимемо все, щоб підтримка США не спадала. Зі свого боку ми віддаємо весь свій час, всю свою енергію. Зі своєї сторони ми віддаємо увесь свій час, всю свою енергію, щоб постійно співпрацювати з США», – зазначив Зеленський.

Водночас глава держави анонсував контакт з президентом США Джо Байденом та зустріч з представниками Конгресу США, яка відбудеться 23 серпня.

президентські та парламентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року.

Головним кандидатом на посаду президента від демократів є Джо Байден, а від республіканців – Дональд Трамп.