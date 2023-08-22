У Білому домі підтвердили, що Байден поїде на саміт G20 до Індії у вересні

Президент США Джо Байден у вересні поїде до Індії на саміт G20, повідомив у вівторок його радник з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, Байден перебуватиме в Нью-Делі з 7 по 10 вересня для участі в саміті країн G20, а також проведе різні переговори на полях цієї зустрічі.

Салліван сказав, що у центрі уваги будуть глобальні питання, такі як боротьба зі зміною клімату, енергетичні питання та пом’якшення економічних і соціальних наслідків агресивної війни Росії проти України.

Саміт глав держав і урядів G20 відбудеться 9-10 вересня в Нью-Делі. До G20 входять країни Європейського союзу і найбільші економіки всіх континентів, включаючи США, Китай, Росію та Німеччину.

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував прийдешній саміт G20, який пройде без України. Він підтвердив, що Росія запрошена на саміт у Індії, а Україна ні.

«Тому що G20 – Росія входить до цього формату, на жаль. А по-друге, тому що Індія і РФ є доволі тісними партнерами», – сказав він.

Водночас голова МЗС не впевнений, що президент Володимир Путін поїде на саміт. При цьому Кулеба висловив переконання, що партнери України не вестимуть переговорів без координації своїх позицій з Києвом.