Шольц вважає, що Трамп не повернеться до Білого дому

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає малоймовірним, що колишній президент США Дональд Трамп знову буде обраний американським лідером. Він гадає, що «більш вірогідним є те, що президента Байдена буде переобрано», повідомляє агенція DPA.

Шольц висловився на цю тему 18 серпня на заході Augsburger Allgemeine Live, організованому однойменною німецькою газетою.

Шольц не захотів конкретно коментувати те, чи німецький уряд готовий до перемоги Трампа на виборах і пов’язаних з цим наслідків для міжнародної політики.

«Ви можете собі уявити, що ми ретельно розглядаємо сценарії в усіх міжнародних ситуаціях», – сказав він. Шольц високо оцінив «неймовірний досвід Джо Байдена в міжнародній політиці» і власну «розсудливість» чинного президента.

Трамп був президентом Сполучених Штатів з 2017 до 2021 року, програвши в 2020-му вибори конкуренту від Демократичної партії Джо Байдену. Трамп уже оголосив, що балотуватиметься на наступних президентських виборах у листопаді 2024 року.

Нині проти нього є принаймні чотири судові позови, включно з кримінальними справами. Але щоб знову протистояти Байдену, Трамп має спершу перемогти в праймеріз проти своїх конкурентів-республіканців. Наразі він має впевнену перевагу в республіканських опитуваннях.