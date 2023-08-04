Дональд Трамп не визнав себе винним у «змові»

Суд у Вашингтоні висунув колишньому президентові США Дональду Трампу офіційне звинувачення в змові з метою скасувати результати президентських виборів 2020 року. Але Трамп не визнав себе винним, передає ВВС.

Прокурори вирішили не вимагати ув’язнення Трампа до початку судового процесу. Однак від Трампа зажадали, щоб він не розголошував факти у справі і був готовий з’явитися до Федерального суду округу Колумбія для надання свідчень.

Суддя також попередила, що невиконання умов може обернутися для колишнього президента ордером на арешт, скасуванням умов звільнення, взяттям під варту та звинуваченням у неповазі до суду.

Наступне засідання призначене на 28 серпня. Цього дня буде визначено офіційну дату початку судового процесу.

Дональд Трамп наразі є лідером серед кандидатів від Республіканської партії на висування на наступних президентських виборах.

Майк Пенс, колишній віцепрезидент в адміністрації Трампа, також висунув свою кандидатуру на пост президента.

45-сторінковий обвинувальний висновок проти Трампа, пов’язаний із виборами, частково базується на записах, які вів Пенс у дні перед бунтом у Капітолії США, зазначає ВВС.

Раніше Трампу вже висунули звинувачення у двох інших справах – про незаконне зберігання секретних документів та фальсифікацію звітності для приховування грошових виплат порнозірці за її мовчання.