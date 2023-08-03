Трамп стверджує, що йому загрожує понад пів тисячі років за ґратами

Колишній президент США Дональд Трамп стверджує, що за висунутими проти нього кримінальними звинуваченнями йому може загрожувати 561 рік увʼязнення. Про це він написав спонсорам передвиборчої кампанії, знову звинувативши адміністрацію Джо Байдена у своєму кримінальному переслідуванні, яке вважає політично мотивованим.

«Повідомлення вказують на те, що мені загрожує загалом 561 рік вʼязниці внаслідок оголошеного лівими полювання на відьом», – написав Трамп в електронному листі, зазначивши, що фактично йдеться про еквівалент шести довічних увʼязнень.

За останні місяці проти Трампа, який за опитуваннями залишається фаворитом на висування в президенти від республіканців на виборах 2024 року, послідовно висунуто звинувачення в трьох кримінальних справах. Перше з них, яке розглядає суд у Нью-Йорку, стосується виплати порнозірці Стормі Деніелс, яка, як вважає слідство, була зроблена з передвиборчого фонду і тому була незаконною. Друга справа, яка перебуває на розгляді суду у Флориді, стосується звинувачення в незаконному зберіганні секретних документів.

Третя справа, звинувачення за якою були висунуті днями, повʼязана зі штурмом Капітолію прихильниками Трампа 6 січня 2021 року. Його розглядає суд у Вашингтоні. За цим епізодом колишньому президентові загрожує найсуворіше покарання.

Хоча йому і не висунуто звинувачення в заколоті, Трампа підозрюють у чотирьох інших злочинах. Стверджується, що він вступив у змову для того, щоб не дозволити Конгресу підтвердити перемогу президента Джо Байдена, тим самим позбавивши виборців їх права на чесні вибори. Звинувачення повʼязані, зокрема, з тим, що Трамп, не визнавши підсумки виборів у семи штатах, намагався домогтися того, щоб Конгрес вважав представниками від цих штатів у Колегії виборників його прихильників, а не офіційно обраних прихильників Джо Байдена.

Натовп, що зібрався біля Капітолію, на думку слідства, мав чинити тиск на віцепрезидента Майкла Пенса, щоб той під час церемонії сертифікації підсумків виборів замінив справжніх виборців на прихильників Трампа (Пенс відмовився це зробити). Під час штурму Капітолію загинули кілька людей, у тому числі серед нападників.

Трамп, який став першим в історії президентом США, якому були висунуті кримінальні звинувачення, заперечує провину. Міністерство юстиції США стверджує, що в переслідуванні Трампа немає політичного підтексту.

Як зазначає The Hill, підрахунки Трампа є теоретичними, оскільки суди в США вкрай рідко засуджують підсудних до максимальних термінів увʼязнення; крім того, терміни з різних звинувачень можуть поглинати один одного.

«Голос Америки» вказує, що порушена у Вашингтоні справа становить для Трампа найбільшу загрозу реального покарання, зокрема, через потенційну позицію присяжних і судді. Жителі столиці США переважно підтримують демократів і негативно ставляться до Трампа, а з рішень судді Тані Чуткан щодо інших справ, повʼязаних зі штурмом Капітолію, і з її коментарів до процесуальних рішень у справі Трампа випливає, що вона вважає події 6 січня вкрай серйозним злочином.