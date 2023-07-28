Трампу висунули нове звинувачення у справі про зберігання секретних документів

Міністерство юстиції США висунуло додаткове звинувачення проти колишнього президента Дональда Трампа у справі про неналежне поводження із секретними матеріалами. Про це, як пише CNN, ідеться в документі, що надійшов до електронної бази суду Південного округу штату Флорида.

Спецпрокурор Джек Сміт також включив до справи третього відповідача –Карлоса де Олівейру, який був технічним працівником у маєтку експрезидента.

До обвинувального висновку було додано пункт про «навмисне зберігання інформації про національну оборону» США.

Трампа звинуватили в спробі видалити відеозаписи з камер спостереження у його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді, де торік був проведений обшук. У обвинувальному висновку стверджується, що Олівейра сказав IT-директору, який також працював у маєтку, що бос хоче видалити сервер, на якому зберігаються запитані прокурорами відеозаписи.

Як пише The Guardian, ці записи були ключовими для прокурорів. На них видно, як помічник Трампа Волт Наута, який також проходить у справі обвинуваченим, виносить коробки із секретними документами зі сховища перед тим, як адвокат Трампа отримав виклик до суду.

Представник Трампа відкинув нові звинувачення і заявив, що це «відчайдушна і безуспішна спроба» адміністрації Джо Байдена «переслідувати президента Трампа та його оточення» і вплинути на президентську кампанію 2024 року.

У серпні 2022 року ФБР провело обшук у резиденції Трампа в Мар-а-Лаго в рамках розслідування справи про поводження з секретними документами, які експрезидент забрав із Білого дому, коли залишав посаду. У приміщенні знайшли 300 секретних матеріалів. У червні 2023 року журі присяжних звинуватило Трампа за 38 пунктами. За найважчими статтями звинувачення йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі. Сам Трамп не визнає провину. Початок судового процесу заплановано на травень 2024 року.