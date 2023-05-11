Трамп назвав Путіна «розумним хлопцем», який «зробив величезну помилку»

Колишній президент США та ймовірний кандидат від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року Дональд Трамп назвав російського лідера Володимира Путіна «розумним хлопцем», який «зробив величезну помилку». Про це Трамп сказав в інтервʼю журналістам телеканалу CNN.

Помилка, за словами Трампа, полягала в тому, що Путін «увійшов» в Україну – чого, додав експрезидент, не сталося б, якби він був у Білому домі.

Також Трамп відмовився прямо сказати, на чиєму він боці у війні України та Росії.

«Я не думаю про перемогу чи програш, я думаю про те, щоб розвʼязати проблему, щоб ми припинили вбивати всіх цих людей. Я хочу, щоб усі припинили вмирати», — сказав Трамп перед тим, як укотре повторив свою обіцянку припинити війну за «24 години» в разі повернення до Білого дому.

У Республіканській партії триває внутрішня дискусія щодо ставлення до війни, яку Росія розвʼязала проти України. У березні губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс, який вважається головним суперником Дональда Трампа в боротьбі за висування в президенти США від Республіканської партії, прямо назвав президента Росії Володимира Путіна «воєнним злочинцем».

The New York Times нагадувала, що минулого тижня ДеСантіс в інтервʼю іншому ведучому Fox News Такеру Карлсону розкритикував політику президента США Джо Байдена щодо України. За його словами, у США є багато важливих національних інтересів і «подальше втягування в територіальну суперечку між Україною та Росією не входить до їхнього числа». Путіна він не згадував.

Слова губернатора про «територіальну суперечку» розкритикували, зокрема, деякі члени Республіканської партії в Конгресі, а також частина спонсорів партії. У цій заяві знайшли подібність із тим, що говорив експрезидент США Дональд Трамп, який стверджує, що міг би досягти мирної угоди, віддавши Росії частину українських територій. Він також заявляв, що війна в Україні не входить до життєвих інтересів США.