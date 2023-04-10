NBC: Байден має намір знову балотуватися у президенти США

Президент США Джо Байден заявив, що має намір балотуватись на другий термін на наступних виборах. Про це він сказав в інтерв’ю NBC.



Вибори заплановані на листопад 2024 року. Офіційної заяви Білого дому щодо цього ще не було.



В ефірі NBC Байден заявив, що планує переобиратися, але поки офіційно не оголошуватиме про це. Радники Байдена у Білому домі поки що займаються підготовкою до його можливої виборчої кампанії.



Демократична партія, до якої належить Байден, поки не висуває будь-якої іншої політичної фігури, яка готова балотуватися в президенти. Від конкурентів демократів, Республіканської партії, кандидатом може стати Дональд Трамп, який уже обіймав посаду глави держави у 2017-2021 роках. Однак його кандидатура скомпрометована пред’явленими Трампу звинуваченнями у підтримці вуличних протестів після його виборів та у нецільовому використанні коштів із виборчого фонду.



Ще одним можливим кандидатом на вибори називають також республіканця Рона Десантіса, який зараз обіймає посаду губернатора штату Флорида.



Джо Байден став 46-м президентом США у 2021 році. Це найстарший глава держави в історії Америки. Нині йому 80 років. У разі обрання Байдена на другий термін, до його закінчення президенту виповниться 86 років.