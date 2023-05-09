США: суд визнав Трампа винним у сексуальному насильстві та наклепі щодо Джин Керролл

Суд присяжних у Нью-Йорку постановив, що Дональд Трамп винний у сексуальному насильстві та наклепі щодо письменниці Джин Керролл, повідомляє CNN.

Трампа зобов’язали виплатити Керролл 5 мільйонів доларів компенсації.

За даними медіа, дев’ять присяжних після цивільного процесу вирішили, що експрезидент не зґвалтував Джин Керролл, але визнав його відповідальним за наклеп на неї.

Керролл подала до суду на Трампа за побиття, стверджуючи, що його поведінка кваліфікується як сексуальний злочин, оскільки це було зґвалтування, сексуальне насильство або насильницькі дотики. Хоча присяжні не згодні, що вона довела факт зґвалтування, вони все-таки погодилися з тим, що Трамп вчинив сексуальне насильство.

Відповідно до закону, схваленого в травні 2022 року, особи, які пережили сексуальні злочини, можуть подати цивільний позов проти кривдника про відшкодування збитків, навіть якщо встановлений законом період часу для подання позову минув, якщо вони також можуть довести, що правопорушення кваліфікується як сексуальний злочин відповідно до закону.

Після зачитування вироку Керролл вийшла з будівлі суду, посміхаючись. Вона не давала коментарів ЗМІ. Її адвокатка Роберта Каплан коротко сказала: «Ми дуже щасливі».



Як повідомляє Reuters, захист Трампа вже заявив про намір оскаржити це рішення суду.

Колегія присяжних у федеральному суді Манхеттена розглядала звинувачення Джин Керролл у тому, що колишній президент Дональд Трамп зґвалтував її в гардеробній торговельного центру Bergdorf Goodman навесні 1996 року, а потім зганьбив її в публікаціях в соцмережах у жовтні минулого року. Трамп заперечує ці звинувачення.