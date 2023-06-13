Трамп не визнав себе винним у справі про секретні документи

Колишній президент США Дональд Трамп 13 червня не визнав себе винним за кримінальними звинуваченнями в тому, що він незаконно зберігав документи національної безпеки, коли залишав посаду, і брехав чиновникам, які намагалися їх повернути. Про це повідомляє агенція Reuters.

Трампу дозволили залишити суд без умов або обмежень на поїздки, також без встановлення грошової застави. Суддя Джонатан Гудман постановив, що Трампу заборонено спілкуватися з потенційними свідками у справі.

Колишній помічник Трампа Уолт Наута, який також є обвинуваченим у цій справі, з’явився в суді разом із Трампом, але йому не доведеться визнавати свою провину до 27 червня, оскільки він не має місцевого адвоката. Його також відпустили без внесення застави та заборонили спілкуватися з іншими свідками.

Це був другий візит Трампа до суду за останні місяці. У квітні він не визнав себе винним у звинуваченнях у Нью-Йорку, пов’язаних із виплатою грошей порнозірці.

Дональд Трамп – перший в історії США колишній президент, якому інкримінують скоєння злочинів. Політик раніше називав справу проти нього політично вмотивованою. Його опоненти це заперечують. Звинувачення проти Трампа не позбавляють його права балотуватися.