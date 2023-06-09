Суд у США оприлюднив 37 звинувачень щодо Дональда Трампа

Федеральний суд США оприлюднив 37 звинувачень щодо Дональда Трампа. Колишнього президента Сполучених Штатів звинувачують, зокрема, в несанкціонованому зберіганні секретних документів та змові з метою перешкодити правосуддю після того, як він залишив Білий дім у 2021 році. Про це 9 червня повідомляє Reuters.

Судове рішення оприлюднене в день, коли двоє юристів заявили, що не представлятимуть інтереси колишнього президента, а колишнього помічника Трампа Волта Науті звинуватили через неналежне поводження з секретними паперами в резиденції колишнього президента.

Трамп постане перед судом у Маямі 13 червня, за день до свого 77-річчя.

За «найважчою» зі статей звинувачення Трампу загрожує до 20 років вʼязниці. Колишній президент США вже заявив у власній соцмережі, що провину не визнає.

Журналісти називають звинувачення щодо колишнього президента, висунуті федеральною прокуратурою безпрецедентними – в історії США такого не траплялося. Крім того, процес відбуватиметься на тлі президентських передвиборчих перегонів. Вибори відбудуться наступного року, і Трамп є одним із кандидатів, який лідирує в опитуваннях. Судове переслідування не буде на заваді проведенню виборчої кампанії, уточнює Reuters.

Трамп та його політичні союзники називають переслідування помстою з боку президента-демократа Джо Байдена. Білий дім заявив, що заздалегідь про обвинувальний висновок щодо експрезидента не знав.

Торік у серпні Федеральне бюро розслідувань провело в резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді обшук. Тоді було вилучено 11 комплектів секретних документів та близько двох десятків коробок, про вміст яких не повідомлялося.

Трамп заявляв, що вилучення проводилося незаконно, оскільки багато документів він розсекретив сам під час свого президентства.