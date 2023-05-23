США: головний суперник Трампа оголосить про участь у виборах президента 24 травня

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс оголосить, що балотується у президенти США від Республіканської партії на виборах 2024 року під час дискусії з генеральним директором Twitter Ілоном Маском 24 травня.

Як повідомило агентство Reuters, це підтвердила політична команда ДеСантіса. Водночас він подасть до Федеральної виборчої комісії документ щодо свого висування.

ДеСантіс стане головним суперником колишнього президента Дональда Трампа в боротьбі за висування в президенти США від Республіканської партії, коли зробить офіційну заяву.

Вибори президента США пройдуть у листопаді 2024 року. Від Демократичної партії у них братиме участь чинний президент Джо Байден. Він оголосив про намір знову балотуватися минулого місяця.

Джо Байден став 46-им президентом США у 2021 році. Це найстарший голова держави в історії Америки. Нині йому 80 років. У разі обрання Байдена на другий термін, до його закінчення президенту виповниться 86 років.

Від конкурентів демократів, Республіканської партії, кандидатом може стати Дональд Трамп, який уже обіймав посаду голови держави у 2017-2021 роках. Водночас Трамп – перший в історії США колишній президент, якому інкримінують скоєння злочинів. Політик раніше називав справу проти нього політично вмотивованою. Його опоненти це заперечують. Звинувачення проти Трампа не позбавляють його права балотуватися.

Ще одним можливим кандидатом на вибори називають також республіканця Рона Десантіса, який зараз обіймає посаду губернатора штату Флорида.