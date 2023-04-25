Джо Байден оголосив про намір знову балотуватися в президенти США

Президент США Джо Байден офіційно оголосив, що буде балотуватися на переобрання ще на чотири роки у 2024-му, попросивши виборців дати йому більше часу, щоб «завершити роботу».

Демократична партія, до якої належить Байден, не висувала будь-якої іншої політичної фігури, що готова балотуватися в президенти.

Від конкурентів демократів, Республіканської партії, кандидатом може стати Дональд Трамп, який уже обіймав посаду голови держави у 2017-2021 роках. Водночас Трамп – перший в історії США колишній президент, якому інкримінують скоєння злочинів. Політик раніше називав справу проти нього політично вмотивованою. Його опоненти це заперечують. Звинувачення проти Трампа не позбавляють його права балотуватися.

Ще одним можливим кандидатом на вибори називають також республіканця Рона Десантіса, який зараз обіймає посаду губернатора штату Флорида.

Джо Байден став 46-им президентом США у 2021 році. Це найстарший голова держави в історії Америки. Нині йому 80 років. У разі обрання Байдена на другий термін, до його закінчення президенту виповниться 86 років.