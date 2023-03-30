США: Трамп став першим президентом, проти якого висунули кримінальні обвинувачення

Колишньому президенту США Дональду Трампу cуд присяжних в Нью-Йорку висунув звинувачення після розслідування виплати грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс, повідомило джерело в правоохоронних органах американським ЗМІ 30 березня.



Адвокат Трампа розповіла Reuters, що її поінформували про обвинувальний акт, що зробить її підзахисного першим колишнім президентом США, якому пред’явлено кримінальні звинувачення. Конкретні звинувачення поки невідомі.

Дональд Трамп назвав ці звинувачення «політичним переслідуванням» і «втручанням у вибори».



Раніше Трамп заявив, що продовжить агітаційну кампанію за висунення від Республіканської партії на пост президента, якщо його звинуватить у злочині.