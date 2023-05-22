США: сенатор-республіканець Тім Скотт висунув свою кандидатуру на виборах 2024 року

Тім Скотт, сенатор-республіканець від Південної Кароліни, оголосив, що буде висуватися від своєї партії на президентських виборах у 2024 році.

57-річний Скотт, єдиний темношкірий республіканець у верхній палаті Конгресу США, розпочав свою президентську кампанію 22 травня виступом у рідному місті Норт-Чарлстон.

Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на свої опитування, Скотт має лише 1% підтримки серед зареєстрованих республіканців, і на нього чекає важка боротьба за висування від Республіканської партії на виборах, щоб наступного року протистояти президенту-демократу Джо Байдену.

Близько 49% республіканців планують проголосувати за колишнього президента Дональда Трампа, згідно з опитуванням Reuters/Ipsos. Найближчий суперник Трампа, губернатор Флориди Рон ДеСантіс, як очікують, оголосить про свій намір балотуватися незабаром.