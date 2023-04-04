Дональд Трамп у суді відмовився визнати себе винним

Колишній президент США Дональд Трамп у суді в Нью-Йорку відмовився визнати провину за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділових документів. Справа пов’язана з розслідуванням про виплату Трампом грошей порноакторці за мовчання.

Раніше сьогодні Трампаформально узяли під варту в офісі окружного прокурора Манхеттена. Незабаром після цього політика, який на день раніше добровільно прибув до Нью-Йорка, доставили до зали суду для висунення звинувачень. Взяття під варту – це формальна процедура. Зазначалося, що після засідання Трампа, найімовірніше, відпустять до наступних судових слухань. Згодом з’явилася інформація, що так і сталося, і політик-республіканець залишив будівлю суду.

Агенція Reuters наводить слова прокурора Елвіна Брегга про те, що Трампу висунули звинувачення у фальсифікації бізнес-записів – із метою не допустити інформаційної шкоди та приховати від виборців незаконні дії.

Дональд Трамп – перший в історії США колишній президент, якому інкримінують скоєння злочинів. Розгляд пов’язаний із виплатою 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс за мовчання про ймовірний сексуальний зв’язок із Трампом. Зазначалося, що гроші були передані у 2016 році – незадовго до президентських виборів.

Політик раніше називав справу проти нього політично вмотивованою. Його опоненти це заперечують.

Трамп знову висунув свою кандидатуру на посаду президента на виборах 2024 року. Звинувачення не позбавляє Трампа права балотуватися.